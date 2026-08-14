Елена Ямпольская объяснила, зачем нужен закон о вывесках на русском языке

Советник президента РФ Елена Ямпольская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Советник президента России Елена Ямпольская в интервью радио «Комсомольская правда» рассказала, зачем нужен закон о вывесках на русском языке.

Она подчеркнула, что принятые меры — это не борьба с иностранными словами. Просто человек, прочитавший вывеску, должен понимать, что на ней написано. Мы же все-таки живем в России, и главный язык у нас русский.

«Человек должен понимать вывеску без словаря и переводчика. Я уже не говорю о том, чтобы у него должно быть внутреннее ощущение, что здесь уважают русский язык», — подчеркнула Ямпольская в разговоре с журналистом Александром Гамовым.

Ранее KP.RU сообщил, что изменилось в производстве вывесок после принятия закона о том, чтобы названия были только на русском языке. Аналитики издания рассказали о штрафах, которые грозят бизнесу за несоблюдение закона.

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