Politico: Киев ведет переговоры со странами ЕС по поставкам зерна. Фото: Фото ТАСС/ Владимир Шуваев

Киев ведет переговоры с Румынией, Польшей, Венгрией, Словакией и Молдавией об увеличении поставок зерна сухопутными маршрутами. Об этом сообщает Politico.

Украина пытается найти альтернативу экспорту через Черное море. По данным издания, с конца июля ни одно зерновое судно не заходило в порты в районе Одессы, хотя они продолжают работать. Судоходные компании приостановили рейсы, а экипажи отказываются идти в украинские порты из-за угрозы атак.

«Судовладельцы и экипажи просто боятся. Они вообще не готовы отправлять суда», — заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.

За первые девять дней августа страна экспортировала лишь 463 тысячи тонн зерна — примерно треть от обычных объемов. Если ситуация не изменится, к ноябрю Украине может не хватить хранилищ для нового урожая.

При этом полностью заменить морской экспорт сухопутным Киев не сможет. Перевозка зерна по железной дороге и автотранспортом обходится на 50–70 долларов за тонну дороже. Маршрут через Румынию также ограничен из-за низкого уровня воды в Дунае.

Польша уже заявила, что сохраняет запрет на продажу украинского зерна внутри страны. Варшава согласна лишь помогать с его транзитом в третьи государства. Киев, в свою очередь, утверждает, что не добивается расширения доступа своей сельхозпродукции на рынок ЕС.

Немногим ранее в Киеве заявили, что ограничения на поставки украинской сельхозпродукции в Евросоюз могут привести к серьезным экономическим потерям. Против расширения доступа украинского зерна на рынок ЕС выступали в том числе Польша, Венгрия, Словакия и Болгария. В этих странах опасались новой волны протестов местных фермеров.