В Севастополе полностью восстановили электроснабжение, нарушенное ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе полностью восстановили электроснабжение, нарушенное после атаки ВСУ. Об этом сообщили в предприятии «Севастопольэнерго».

«В 12.41 (мск) электроснабжение всех потребителей восстановлено», — говорится в сообщении компании.

Ранее в результате атаки на энергетическую инфраструктуру город временно остался без света. Энергетики переводили электроснабжение на временную схему и постепенно подключали потребителей.

Ночью 13 августа Севастополь подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электричества остались жители города. На объектах ввели особый режим, а восстановительные работы начались сразу после атаки