В России предложили расширить поддержку технологических компаний Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Единая Россия» хочет расширить критерии для льгот технологическим компаниям. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Сидякин.

«При определении права на льготы нужно смотреть шире: сколько компания производит, сколько инвестирует, какие технологии создает и какой вклад в развитие отрасли уже дает. Именно такие результаты должны быть главным ориентиром для государства», — резюмировал депутат на съезде партии.

Отмечается, что этот шаг очень важен для бизнеса. Ведь зачастую бизнес делает крупные вложения, а прибыль получает после.

Депутат сообщил, что «Единая Россия» обсудит предложения компаний для выработки понятных критериев оценки и направит рекомендации в профильные ведомства. При этом Сидякин подчеркнул, что такая поддержка должна быть адресной. Помощь получит только тот бизнес, которому это действительно нужно.

Ранее KP.RU сообщил, что власти стараются оперативно реагировать на вызовы малому и среднему бизнесу. Так, в России рассказали о создании мер поддержки продавцам, которые пострадали от атак ВСУ на склады WB.