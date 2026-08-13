ТАСС: Прах актера Дмитрия Поднозова развеют над Россией

Актер и художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрий Поднозов. Фото: кадр из фильма

Прах актера и художественного руководителя Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрия Поднозова будет развеян над Россией. Об этом сообщили ТАСС в окружении артиста.

Собеседник агентства пояснил, что захоронения не будет — прах развеют на островах. Точные дата и место церемонии пока не называются.

Дмитрий Поднозов был широко известен зрителям по ролям в сериалах «Мажор» и «Тайны следствия», а также снимался в картинах «Чернобыль» и «Ледокол». В 2018 году фильм «Сердце мира» с его участием получил гран-при фестиваля «Кинотавр». Он ушел из жизни 20 июля. Актеру было 64 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. В 2025 году у Поднозова диагностировали рак легких с метастазами в мозг.

Церемония прощания с артистом прошла в стенах его родного театра «Особняк» в закрытом формате 25 июля. В некрологе театра Поднозова назвали «выдающимся артистом» и «по-настоящему большим человеком».