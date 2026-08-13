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НовостиПроисшествия13 августа 2026 10:56

Курьеров, обманувших вдову участника СВО, арестовали в Башкирии

Аферисты забрали у вдовы участника СВО 9 млн рублей
Людмила МИТРОХИНА
Курьеров, обманувших вдову участника СВО, арестовали в Башкирии

Курьеров, обманувших вдову участника СВО, арестовали в Башкирии

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Башкортостане арестовали двух курьеров мошенников, обманувших вдову участника СВО на 9 млн рублей. Об этом сообщили в МВД по республике.

«Суд избрал пособникам аферистов меру пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении от судебного органа. Указывается, что возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В отдел полиции №7 УМВД по Уфе обратилась 39-летняя жительница Караидельского района. Она сообщила о телефонном мошенничестве и потере выплат за погибшего в зоне СВО супруга — около 9 млн рублей.

Полицейские задержали курьеров — 18-летнего жителя Татарстана и 20-летнего уроженца Воронежской области. Они перевели похищенные средства на счета вербовщиков, оставив себе небольшую часть.

Ранее KP.RU рассказал подробности истории. Отмечается, что вдова отдала мошенникам все выплаты, услышав специальное кодовое слово, которое говорили якобы сотрудники Минобороны.