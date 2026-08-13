Сибирячка добивается наказания для виновника ДТП, в котором погиб ее отец

Участок дороги, на котором произошла авария. Фото: предоставила дочь погибшего Евгения.

Жительница Новокузнецка Евгения добивается расследования смерти своего отца Ивана Шварца. В мае 2024 года он возвращался с дачи, когда в его «УАЗ» на трассе «Новокузнецк – Мыски – Междуреченск» врезался встречный автомобиль. Удар был настолько сильным, что у машины оторвало передний мост, сообщает КП-Новосибирск.

Водитель УАЗа вылетел из салона через дверь, которая оказалась прямо над обрывом у реки Томь. Тело мужчины до сих пор не нашли — в то время было весеннее половодье, и поиски не проводились. Знакомый отца, который был в машине, выжил.

Полгода Евгения не могла получить доступ к материалам дела. Ей объясняли, что она не является участницей ДТП. Через суд она добилась признания отца умершим и ознакомилась с документами. В протоколе указано, что авария произошла по вине второго водителя, который выехал на встречную полосу. Однако виновник, по словам женщины, не понес наказания и даже не извинился.

Евгения писала заявления в прокуратуру, МВД и трижды обращалась к главе СКР Александру Бастрыкину. В июле 2026 года прокурор Новокузнецкого района пообещал поднять материалы. Женщина не может смириться с безнаказанностью: после аварии у нее пропала сестра, а в январе умерла мать. За полгода Евгения потеряла троих близких.

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