Психолог раскрыла грань между хандрой и психическим расстройством

Регулярная хандра может указывать на другое состояние. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Временное снижение настроения и желания что-либо делать знакомо многим, однако хандра не считается медицинским диагнозом. Доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина рассказала, когда такой спад настроения является нормой. Об этом пишет RuNews24.ru.

«Чаще всего под хандрой подразумевается снижение активности, снижение уровня выраженности эмоциональных реакций, снижение настроения, снижение потребности физической активности и выраженная демотивация», – рассказала Никишина.

По словам психолога, хандра не является психическим расстройством и время от времени может возникать у любого человека. Если снижение активности связано с конкретной ситуацией и проходит самостоятельно, переживать из-за этого не стоит.

Однако регулярная хандра, которая становится заметной частью повседневной жизни, может указывать на другое состояние. В таком случае специалист советует разобраться в причинах вместе с медицинским психологом или психиатром.

Ранее психолог Галина Лайшева объяснила разницу между обычной хандрой и депрессией. Одним из важных признаков депрессивного состояния становится потеря способности получать удовольствие.