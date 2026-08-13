У Крымского моста образовалась пробка из 620 машин Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед Крымским мостом со стороны Керчи образовалась пробка. В очереди на ручной досмотр скопилось 620 автомобилей, время ожидания составляет около двух часов, сообщается в четверг в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту.

По данным канала на 14:00 мск, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Ранее в Крыму ввели новые правила перевозки топлива через мост, которые начали действовать с 4 августа. Согласно заявлению оперативного штаба, теперь перевозить топливо разрешается только в специальных канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика. Емкости должны иметь обязательную маркировку: «ГСМ», «Огнеопасно», fuel, gasoline, petrol, знак UN или пиктограмму пламени. Эти меры направлены на повышение безопасности.