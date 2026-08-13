Путин поговорил по телефону со 101-летним ветераном Знаменским

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с ветераном Евгением Знаменским. Глава государства поздравил ветерана с днем рождения, пенсионеру исполнился 101 год. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Человек особой жизненной закалки, фронтовик, мужественный, сильный духом человек, Вы прошли славный боевой путь, участвовали в Сталинградской битве, в освобождении Европы от нацизма и встретили победную весну в Берлине, а после Великой Отечественной войны многие годы честно работали на благо Родины», — говорится в телеграмме Путина на официальном сайте.

Путин поздравил Знаменского, отметив его вклад в патриотическое воспитание, ратные подвиги в годы войны и достижения в мирной жизни. Ранее KP.RU передал, что глава государства трепетно относится к ветеранам. Путин считает, что советские войны ценой своих жизней спасли человечество от смертной угрозы.