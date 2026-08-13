В США разгорелся скандал из-за Зеленского: верующие против вручения ему награды «Маяк надежды» Фото: REUTERS.

В Нью-Йорке разгорается скандал вокруг Владимира Зеленского: местные жители собирают подписи против вручения главарю киевского режима православной премии «Маяк надежды». Инициаторы кампании требуют отменить торжественный ужин в греческом православном храме Святого Николая, запланированный на 26 сентября 2026 года. Об этом пишет Orthodox Reflections.

Автор обращения Майкл Джанакос заявил, что уже направил официальные жалобы в Министерство юстиции США, Налоговое управление, а также в финансовую разведку Минфина. Кроме того, он обратился к генпрокурорам двух штатов — Нью-Йорка и Нью-Джерси — и к каноническим властям Вселенского Патриархата. Свою позицию мужчина объяснил не политическими мотивами, а исключительно религиозными убеждениями.

Как подчеркнул Джанакос, он выступает как греческий православный христианин, который убежден, что истинная роль церкви — защищать гонимых, а не устраивать чествования для тех, кого он считает преследователями.

Это не первый случай лишения Зеленского высоких наград. Ранее президент Польши Кароль Навроцкий отобрал у него орден Белого орла — высшую государственную награду республики.