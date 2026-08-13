Литва сообщила о строительстве Украиной завода снарядов по стандартам НАТО Фото: Global Look Press/Aimee Dilge

Власти Литвы заявили, что на территории республики появится украинское предприятие по выпуску снарядов. По информации Министерства экономики и инноваций Литвы, производственные мощности будут возведены с учетом всех требований Североатлантического альянса.

Подписание соответствующего договора запланировано на пятницу, 14 августа. Соглашение министерство намерено заключить с представителями Днепровского энергомеханического завода. Новый цех разместится в Пренайском районе, а готовая продукция будет полностью соответствовать натовским стандартам.

Стоит напомнить, что еще в апреле Министерство обороны России обнародовало перечень адресов филиалов организаций, занятых в производстве украинских беспилотников. Эти предприятия выпускают дроны для киевского режима, с помощью которых ВСУ пытаются наносить удары по российским регионам. В военном ведомстве тогда пояснили, что такие структуры действуют как минимум в восьми европейских государствах.

В сообщении российского оборонного ведомства подчеркивалось, что данные о местонахождении этих филиалов могут рассматриваться как потенциальные цели. Военные эксперты не исключают, что опубликованный список способен стать ориентиром для ответных действий.