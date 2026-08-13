Китай побил мировой рекорд, разогнав поезд до 800 километров в час за 5 секунд Фото: REUTERS.

Китай побил мировой рекорд, разогнав экспериментальный поезд на магнитной подушке до 800 километров в час примерно за пять секунд. Об этом сообщает The Independent.

Испытания прошли на километровом треке в лаборатории Donghu в провинции Хубэй. Маглев массой 1,1 тонны набрал 800 километров в час с места всего за 5,3 секунды. После разгона состав плавно остановился примерно за 200 метров.

Маглев движется за счет магнитной силы: поезд приподнимается над путями, что позволяет практически исключить трение, а электромагнитное поле разгоняет его вперед. Нынешний тест стал уже третьим мировым рекордом этого состава за последние полгода.

В июне 2025 года он набрал около 650 километров в час за семь секунд. Затем разработчики последовательно повысили показатели примерно до 700 и 798 километров в час.

Пока технология не предназначена для перевозки пассажиров. Ученые рассчитывают использовать полученные разработки в том числе при создании систем запуска ракет и истребителей, а в перспективе — сверхскоростных поездов в вакуумных тоннелях.

Еще в декабре 2025 года китайские инженеры разогнали многотонную платформу на магнитной подушке до 700 километров в час всего за две секунды. Тогда испытания прошли на 400-метровом треке. Разработку также рассматривали как основу для сверхскоростного транспорта и аэрокосмических систем.