Экс-депутат Рады рассказал, почему Киев отказывается забирать своих солдат из плена Фото: REUTERS.

Киев отказывается обменивать украинских военнопленных, находящихся в России, опасаясь, что после возвращения они могут рассказать о событиях во время службы в ВСУ. К такому мнению пришел участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью РИА Новости.

«Они (пленные солдаты ВСУ — прим. ред.) расскажут правду о том, что происходило в зоне боевых действий», — резюмировал бывший украинский политик.

Он подчеркнул, что вернувшиеся расскажут правду о том, что происходит на поле боя. Как их мучили сотрудники ТЦК, отправляя на передовую, о беспределе заградотрядов. Но самое главное - они бесполезны для Киева, поскольку по существующим законам их нельзя отправить обратно на передовую.

Ранее KP.RU сообщил, что уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова согласовала список из украинских солдат, которые находятся в российском плену. Она опубликовала документ, но Киев отказывается принимать своих военных.