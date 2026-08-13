Sun: похожий на бомбу объект обнаружили на железнодорожных путях в Германии Фото: REUTERS.

На железнодорожных путях в немецком городе Трейхтлинген обнаружен подозрительный предмет, похожий на бомбу. Об этом пишет The Sun. Полиция оцепила территорию и эвакуировала несколько зданий в районе станции. Движение поездов приостановлено на время проверки объекта, который поднимут для осмотра и рентгеновского анализа.

«Подозрение, что это потенциально взрывоопасное устройство, пока не исключено», — сообщили в полиции. Инцидент произошёл спустя несколько дней после того, как беспилотник со взрывчаткой вызвал панику в аэропорту Лейпцига/Халле. Власти Германии находятся в состоянии повышенной готовности.

Ранее KP.RU писал, что власти Германии провели экстренное заседание Совета национальной безопасности после обнаружения в аэропорту Лейпциг/Галле беспилотника, оснащенного военной взрывчаткой. Канцлер Фридрих Мерц прервал отпуск для участия в совещании, инцидент расследуется как акт государственного терроризма.