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НовостиВ мире13 августа 2026 12:12

Sun: похожий на бомбу объект обнаружили на железнодорожных путях в Германии

В немецком городе Трейхтлинген приостановлено движение поездов из-за обнаружения подозрительного предмета
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
Sun: похожий на бомбу объект обнаружили на железнодорожных путях в Германии

Sun: похожий на бомбу объект обнаружили на железнодорожных путях в Германии

Фото: REUTERS.

На железнодорожных путях в немецком городе Трейхтлинген обнаружен подозрительный предмет, похожий на бомбу. Об этом пишет The Sun. Полиция оцепила территорию и эвакуировала несколько зданий в районе станции. Движение поездов приостановлено на время проверки объекта, который поднимут для осмотра и рентгеновского анализа.

«Подозрение, что это потенциально взрывоопасное устройство, пока не исключено», — сообщили в полиции. Инцидент произошёл спустя несколько дней после того, как беспилотник со взрывчаткой вызвал панику в аэропорту Лейпцига/Халле. Власти Германии находятся в состоянии повышенной готовности.

Ранее KP.RU писал, что власти Германии провели экстренное заседание Совета национальной безопасности после обнаружения в аэропорту Лейпциг/Галле беспилотника, оснащенного военной взрывчаткой. Канцлер Фридрих Мерц прервал отпуск для участия в совещании, инцидент расследуется как акт государственного терроризма.