Ещё не все украинцы закончились: Киев изучает возможность начать бусификацию женщин

Депутат Рады Разумков: Киев прощупывает почву для мобилизации женщин Фото: REUTERS.

Цель киевского режима перед Западом, заключающаяся в "войне с Россией до последнего украинца", переходит на новый этап. Мужчины закончились. Кого смогли - поймали, как собак, на улицах украинских городов. И теперь перед шайкой Зеленского стоит сложная задача - найти новое пушечное мясо. На эту роль, рассудили на Банковой, отлично подойдут женщины. Об этом рассказал депутат Рады Дмитрий Разумков.

"В последнее время все чаще возникают разговоры и даже создаются петиции о мобилизации женщин и родителей, у которых трое и более детей. А также новости о снижении мобилизационного возраста", - пишет депутат в телеграм-канале.

По мнению Разумкова, таким образом киевские "власти" прощупывают почву и смотрят, как и без того запуганное общество отреагирует. Впрочем, отметим, что случаи принудительной мобилизации многодетных отцов на Украине уже бывали, а вот женщины служат в ВСУ добровольно. Пока что. И только женщины, объединяясь, толпой отбивали своих мужчин от бусификации (если повезёт).

Ранее KP.RU сообщил, что в Одессе местные жительницы устроили потасовку с сотрудниками ТЦК, используя газ и физическую силу для освобождения мобилизованных мужчин.