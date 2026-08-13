На Украине назвали сумму потерь бюджета из-за проблем с логистикой Фото: REUTERS.

По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, во втором полугодии 2026 года Украина недосчитается более 2 миллиардов долларов от продаж товаров за рубеж.

Причиной такой крупной потери стали серьезные сложности с транспортировкой грузов через украинские морские порты. Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский парламентарий уточнил, что речь идет именно о недополученной экспортной выручке за указанный период. Он подчеркнул, что проблемы с морской логистикой напрямую бьют по экономическим показателям страны.

В Министерстве аграрной политики Украины уже сделали тревожный прогноз относительно будущего сельского хозяйства. В ведомстве заявили, что в сезоне 2026-2027 годов объемы поставок местной аграрной продукции за границу могут уменьшиться в два раза. Причиной этому также названы существующие препятствия в работе портовой инфраструктуры.

* — Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов