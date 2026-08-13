В Мининформации Сербии осудили слова журналиста FAZ Мартенса о русских

Михаэль Мартенс

В Министерстве информации и телекоммуникаций Сербии осудили слова журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса об «убийстве русских». Об этом заявил госсекретарь ведомства Перко Матович.

Он назвал высказывание журналиста нарушением профессиональной этики и моральных принципов. По мнению Матовича, Мартенс также попытался нанести ущерб отношениям Белграда с Москвой.

«Я решительно осуждаю чудовищное заявление Михаэля Мартенса, в котором он призвал к убийству русских. Этим скандальным заявлением журналист FAZ не только нарушил журналистскую этику, но и основные моральные принципы», — заявил Матович.

Скандал произошел 8 августа на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских». После этого в интернете появилась петиция с требованием уволить журналиста. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала его слова недопустимыми и преступными.

Тем временем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Мартенс рано или поздно понесет ответственность за свои слова. При этом FAZ дистанцировалась от вопроса своего корреспондента, но увольнять его не стала. Каких-либо санкций против журналиста после скандала также не последовало.