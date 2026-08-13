Пилот, посадивший самолет на пшеничном поле, обратился к россиянам Сергей Белов (слева) и Эдуард Семенов посадили Airbus A 320 в пшеничном поле. Фото: ГУ МЧС

Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в Новосибирской области в 2023 году, поблагодарил коллег и пассажиров за поддержку в суде. Он обратился в зале суда ко всем, кто оказывал ему поддержку.

«Я хотел бы поблагодарить всех пассажиров, всех, кто меня поддерживает, а также моих защитников (адвокатов). А также всех пилотов, это 52 человека, которые создали группу и на протяжении всего этого времени поддерживают меня морально и финансово. Спасибо всем огромное», — резюмировал Белов.

В четверг Восьмой кассационный суд вернул уголовное дело Белова в прокуратуру для устранения нарушений. Напомним, пилот в сентябре 2023 года без жертв посадил самолет на пшеничное поле под Новосибирском. При этом Белов предстал перед судом, он обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В ноябре 2025 года Центральный районный суд Омска вернул дело прокурору, что было обжаловано, но Омский областной суд подтвердил это решение.

Ранее KP.RU рассказал, что сейчас происходит с пилотами, которые совершили героический поступок и посадили самолет в пшеничном поле и спасли пассажиров. В Госдуме призвали оправдать пилота.