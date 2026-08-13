Росстандарт утвердил новый ГОСТ на красную икру Фото: Ольга ЮШКОВА.

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на лососёвую зернистую икру, в котором прописаны требования к продукту первого и второго сортов. Документ вступит в силу с 1 июня 2027 года.

Согласно ГОСТу, икра должна выпускаться в металлических или стеклянных банках. Икринки должны быть чистыми, цельными, без плёнок и сгустков крови. Для первого сорта допускается незначительное количество оболочек, для второго — наличие фрагментов плёнок и «незначительный отстой».

Цвет икры должен быть однородным, свойственным конкретному виду рыбы. Для первого сорта допустима неоднородность только у нерки и кижуча, для второго — у всех видов. Консистенция: икринки должны быть упругими, отделяющимися друг от друга. Для первого сорта допустима незначительная вязкость, для второго — слабые влажные икринки с сохранением зернистой структуры.

Ранее KP.RU писал, что в России готовят новый ГОСТ на глазированные творожные сырки, который начнёт действовать с 2028 года. Согласно проекту, глазурь должна покрывать сырок ровно, без пропусков, не отслаиваться и не прилипать к обёртке, а для замороженной продукции допустим лишь незначительный конденсат после оттаивания.