Второй случай заражения смертельным вирусом синего языка зафиксировали в Шотландии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Шотландии на второй ферме выявлен вирус «синего языка» (блютанга серотипа). Эксперты проверяют еще три случая, которые были зафиксированы ранее. Об этом пишет издание Sky News.

Смертельное заболевание жвачных животных обнаружено на ферме Киркмабрек в Дамфрисе и Галлоуэе 8 августа. Положительный результат был получен у одного ягненка.

На юго-западе Шотландии подтверждены два случая заражения блютангом серотипа 3 (BTV-3) на соседней ферме. В материале говорится, что обе фермы находятся на карантине. Также продолжается тестирование других животных.

Ранее KP.RU рассказал, что глобальное потепление может привести к распространению вирусов от животных к людям. Правда, эксперты говорят, что такая вероятность на данном этапе минимальна.