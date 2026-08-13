Секс против мигрени: ученые обнаружили неожиданный эффект

У некоторых людей, страдающих мигренью, после секса боль полностью проходит. Фото: Shutterstock.

Секс в некоторых случаях может не только приносить удовольствие, но и временно облегчать головную боль. Психолог-сексолог Милана Соколова рассказала, при каких видах головной боли такой эффект возможен. Об этом пишет Lenta.ru.

«Половой акт может облегчить мигрень и кластерные головные боли, потому что время оргазма вырабатываются эндорфины – эндогенные опиоиды, снижающие болевую чувствительность», – рассказала Соколова.

Исследования показали, что у некоторых людей, страдающих мигренью, после секса боль полностью проходила, а у других становилась значительно слабее, причем по эффективности такой способ в отдельных случаях был сопоставим с приемом триптанов.

Однако рассчитывать на такой способ при любой головной боли не стоит. При головной боли напряжения секс может не дать ожидаемого эффекта, а у людей с гипертонией из-за повышения давления во время возбуждения и оргазма самочувствие, наоборот, может ухудшиться.

Ранее сексолог Елена Деревенская предупредила мужчин о риске сердечных осложнений во время секса. Она объяснила, почему регулярные занятия спортом помогают снизить вероятность инфаркта во время ночи страсти.