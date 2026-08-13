ERR: Эстония планирует сократить время работы пунктов пропуска на границе с РФ

Кабмин Эстонии одобрил инициативу главы МВД страны Игоря Таро о сокращении режима работы автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Фото: Konstantin Sednev/imago-images.de/Global Look Press

Кабмин Эстонии одобрил инициативу главы МВД страны Игоря Таро о сокращении режима работы автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Согласно информации, теперь сокращенный формат работы эстонских КПП будет действовать бессрочно. Пункты будут работать всего 12 часов - с 07:00 до 19:00. Аналогичный режим будет введен и для железнодорожных пунктов пропуска на границе. До этого данный формат вводился временно до конца августа.

В департаменте полиции и погранохраны объяснили необходимость подобных мер стремлением более эффективно распределить имеющиеся трудовые ресурсы для обеспечения полноценного контроля на таможне.

«Целью ограничений было повышение безопасности на границе и способности реагировать на пограничные инциденты, а также усиление таможенного контроля. Эти потребности не изменились», - подчеркнул Таро.

Кроме того, министр отметил, что на данный момент отсутствуют основания для полного закрытия границы. Ведь для этого должно случиться что-то серьезное.

Ранее в Эстонии разразился скандал из-за русофобской рекламы. Местные производители мясных продуктов Rannarootsi выпустили рекламный ролик, где завуалированно призвали «жарить русских».