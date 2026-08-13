В Литве признали, что отказываться от русского языка в Вильнюсе безрассудно. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министр культуры Литвы Лукас Альсис заявил, что решения об отказе от русского языка при предоставлении госуслуг должны приниматься с учётом состава населения. В эфире радиостанции ini radijas он отметил, что в Вильнюсе проживает немало представителей национальных меньшинств, для которых русский является основным языком общения.

Так министр прокомментировал решение мэрии Вильнюса не принимать письменные обращения и жалобы на русском языке. Информация на нём может предоставляться устно, если сотрудник администрации владеет языком. В муниципалитете пояснили, что это связано с «необходимостью осуществлять план интеграции иностранцев и стремлением расширить употребление государственного языка».

Альсис подчеркнул, что инстанции должны учитывать весь спектр этого вопроса, и выразил надежду, что вильнюсское самоуправление оценит все риски своего решения. Ранее власти города уже вызывали неоднозначную реакцию своими языковыми ограничениями.

Ранее KP.RU писал, что власти Литвы ввели новое правило для россиян, въезжающих в страну для публичной деятельности в сфере образования, культуры или спорта. Теперь им требуется подписать декларацию, осуждающую действия России на Украине, а в случае отказа во въезде будет отказано.