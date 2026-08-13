Грузия закрыла КПП на границе с Россией: что случилось

Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс". Фото: Елена Афонина/ТАСС

Грузино-российская граница "Казбеги-Верхний Ларс" закрыта из-за подъёма уровня воды в ущелье Девдораки. Об этом говорится в сообщении от МВД Грузии.

«В соответствии с протоколом произошла эвакуация граждан, находящихся в тот момент на контрольно-пропускном пункте, работающих там сотрудников патрульной полиции, погранполиции и представителей частных компаний», — отмечается в заявлении правоохранительных органов.

МВД ограничило передвижение автотранспорта у села Гвелети, рядом с границей. "Казбеги — Верхний Ларс" — единственный действующий пункт пропуска между Грузией и Россией.

Ранее KP.RU сообщил о происшествии, которое произошло на границе Грузии и России. Отмечается, что жительница Владикавказа оставила самокат на КПП «Верхний Ларс». Вернувшись из отпуска, она не обнаружила транспортное средство. Сотрудники полиции благодаря камерам слежения восстановили полную картину. Самокат украл мужчина, он укатил вместе с ним в Грузию.