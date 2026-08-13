Польша будет ограничивать цены на топливо: Туск сделал громкое заявление. Фото: Фото: IMAGO/Kai Taller/GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Польши вернуло программу по ограничению цен на бензин и дизельное топливо из-за роста их стоимости. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск на пресс-конференции.

Программа «Цены на топливо ниже» вновь начнет действовать с понедельника, 17 августа. Власти рассчитывают сохранить ее до конца лета.

«Я с министром финансов принял решение вернуть в большей ее части программу "Цены на топливо ниже"», — заявил Туск.

По словам польского премьера, благодаря мерам правительства бензин и дизель должны подешеветь примерно на один злотый, или 26 центов.

Еще в марте власти Польши рассматривали несколько способов сдержать рост цен на заправках. Тогда бензин Pb95 стоил около 6,8 злотого за литр, а дизель — 7,76 злотого. Одним из вариантов было введение налога на сверхприбыль крупнейшего польского энергоконцерна Orlen.