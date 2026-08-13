На территории Белоруссии прошёл обмен гражданскими между РФ и Украиной

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На территории Белоруссии состоялся очередной гуманитарный обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство БелТА.

Обмен прошёл в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. В Россию проследовали восемь человек, на Украину — семеро. По данным агентства, всем гражданам передали наборы с горячим питанием, водой и фруктами.

Гуманитарную миссию сопровождает региональная делегация Международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии. МККК помогает с транспортировкой тем, кто не может вернуться самостоятельно.

Ранее подобные обмены между Москвой и Киевом уже проводились при посредничестве Белоруссии. Всего за последние годы на территории Белоруссии прошло более 70 подобных обменов.

По данным омбудсмена Яны Лантратовой, гуманитарные обмены между Москвой и Киевом проводятся регулярно, только с середины мая 2026 года в Россию вернулись 550 человек.