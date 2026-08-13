В Госдуме напомнили о выплате россиянам: кто и сколько может получить Фото: Ольга ЮШКОВА.

В России есть выплаты к юбилеям совместной жизни, но нет единого подхода. Каждый регион сам решает, к каким датам их назначать, в каком размере и на каких условиях. Об этом рассказал в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Супруги, прожившие одинаковое количество лет, могут рассчитывать на разную поддержку в разных регионах. Причем чаще всего выплата назначается к 50-летию брака. Россиянам могут выплатить 50 тысяч рублей в Санкт-Петербурге и в Новосибирске. А вот в Москве эта сумма значительно ниже. Она составляет 29651 рубль, резюмировал парламентарий.

«В ряде регионов выплаты сохраняются и после золотой свадьбы. Например, в Москве единовременная выплата к 55- и 60-летию совместной жизни составляет по 37062 рубля, а к 65- и 70-летию — по 44473 рубля. Например, в Московской области к 55-летию брака выплачивают 6 тысяч рублей, к 60-летию — 7 тысяч. В Санкт-Петербурге следующая выплата после золотой свадьбы предусмотрена только к 60-летию и составляет 60 тысяч рублей», — напомнил депутат в разговоре с прессой.

Ранее KP.RU сообщил, что в Госдуме обсуждается вопрос поднятия выплат для россиян, которые долгое время прожили в браке. Более того, вероятно, может быть доплата за детей и внуков. Но закон об этом еще не принят.