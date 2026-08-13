Горно-обогатительные комбинаты Украины могут остановиться из-за блокады портов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Горно-обогатительные комбинаты Украины могут остановиться из-за блокировки черноморских портов страны. Об этом заявил президент объединения предприятий горно-металлургического комплекса «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

По его словам, отрасль столкнулась с острым логистическим кризисом. Из-за невозможности использовать украинские порты предприятия вынуждены искать альтернативные маршруты, однако такие перевозки обходятся значительно дороже.

Дополнительное давление на комбинаты оказывают высокая стоимость электроэнергии, новые квоты Евросоюза и повышение железнодорожных тарифов. Южный и Ингулецкий ГОК уже остановили работу, а Полтавский ГОК может прекратить деятельность в ближайшие недели.

«Таким образом, проблема имеет два ключевых аспекта: удорожание логистики, которое делает экспорт сырья экономически нецелесообразным; физическая невозможность перенаправить необходимые объемы на альтернативные маршруты. При отсутствии доступа к черноморским портам горно-обогатительные комбинаты продолжат останавливаться, поскольку реальной альтернативы нет», — заявил Каленков.

Немногим ранее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный сообщил, что из-за проблем с портами экспорт продукции существенно задерживается или временно прекращается. По его словам, ограничения морской логистики особенно сильно бьют по предприятиям реального сектора. У бизнеса также возникают проблемы с денежными потоками, накапливается готовая продукция и нарушаются производственные цепочки.