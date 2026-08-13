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НовостиПолитика13 августа 2026 14:37

Историк спрогнозировала, что будет с отношениями России и Финляндии

Историк Новикова: В истории РФ и Финляндии нет ничего невозможного
Роман ПОЛОСИКОВ
Историк спрогнозировала, что будет с отношениями России и Финляндии

Историк спрогнозировала, что будет с отношениями России и Финляндии

Фото: REUTERS.

Доктор исторических наук Ирина Новикова уверена, что напряжённость в отношениях между Москвой и Хельсинки когда-нибудь сойдёт на нет. По её мнению, опыт добрососедства, накопленный за годы советско-финского взаимодействия, может вновь стать основой для диалога. Таким мнением специалист поделилась с Lenta.ru.

Историк подчеркнула, что политические деятели, которые мыслят реалистично, рано или поздно вернутся к власти и будут готовы к поиску компромиссов. Она напомнила, что в летописи стран уже были примеры успешного сотрудничества, которые сегодня незаслуженно забыты. По словам Новиковой, наступит момент, когда подобные подходы вновь станут востребованными.

Эксперт также выразила мнение, что финские исследователи и политики со временем пересмотрят своё отношение к совместному прошлому. Они начнут изучать архивные документы и практики взаимодействия с СССР и Россией, которые могут дать им много полезных уроков.

Параллельно с этими заявлениями в Финляндии обсуждаются и другие инициативы. Как сообщает 360.ru, рабочая группа при министерствах окружающей среды и обороны Суоми предложила восстановить 180 тысяч гектаров болот. Сделано это якобы для того, чтобы создать на границе с нашей страной дополнительную естественную преграду.