На Тайване обнаружили останки крупнейших людей ледникового периода

Денисовцы были одними из крупнейших людей ледникового периода. Фото: Frame Stock Footage/Shutterstock/Fotodom

Ученые обнаружили на дне пролива Пэнху в Тайване окаменелые останки древних людей - денисовцев. Вероятно, эти представители вида могли быть крупнейшими людьми своего времени. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на исследование специалистов Токийского университета.

«Окаменелости, в том числе часть бедренной и большой берцовой костей, были найдены в проливе Пэнху <...> Останки <...> вновь породили теории о великанах», - говорится в публикации.

До этого у исследователей не было костей нижней части тела денисовцев, что ограничивало представления об их телосложении. Новая находка позволила получить более точные данные.

Бедренная кость принадлежала человеку ростом около 180 сантиметров и весом 83 килограмма. Большая берцовая кость - индивиду ростом примерно 190 сантиметров и весом 91 килограмм. Это говорит о том, что денисовцы были одними из крупнейших людей ледникового периода. При этом пол найденных индивидов установить не удалось. Однако размеры костей позволяют предположить, что они принадлежали мужчинам.

Сохранившийся в костях белок подтвердил принадлежность останков именно денисовцам. Этот вид древних людей отделился от неандертальцев около 550 тысяч лет назад и населял обширные территории Восточной Азии.

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