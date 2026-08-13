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НовостиВ мире13 августа 2026 14:56

Захарова: осквернения советских памятников на Украине говорят о важности СВО

В МИД заявили об актуальности задач по денацификации Украины
Людмила МИТРОХИНА
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Осквернения и разрушения советских памятников на Украине подтверждают, что задачи по денацификации остаются актуальными. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украинские необандеровцы продолжают остервенело бороться с советским и русским культурно-мемориальным наследием», — говорится в сообщении дипломата на официальной странице ведомства.

Напомним, в Кремле не раз говорили о целях и задачах СВО. Президент России Владимир Путин отмечал, что противостояние рано или поздно закончится, но только победой РФ. При этом Москва не отказывается от ведения переговорного процесса о мире на Украине. Но важно учитывать, что диалог должен быть справедливым. А соглашение решать первопричины конфликта, в том проблему нацистских настроений на Украине.