Мединский заявил, что Курилы принадлежат России по неоспоримому праву Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Курильские острова принадлежат России по неоспоримому праву. Об этом помощник президента РФ Владимир Мединский написал в своем Telegram-канале.

Он перечислил сразу несколько оснований принадлежности архипелага России. Среди них Мединский назвал первооткрытие и первоосвоение островов, а также итоги Второй мировой войны.

«Итого, Курильские острова принадлежат России по неоспоримому праву: первооткрытия, первоосвоения, победителя во ВМВ», — написал Мединский.

В январе Мединский утвердил проект памятника, посвященного победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Монумент планируют установить в Хабаровске. Его посвятят Маньчжурской стратегической наступательной операции, итогом которой стали разгром Квантунской армии и освобождение Южного Сахалина и Курильских островов.