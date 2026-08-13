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НовостиПолитика13 августа 2026 15:02

Мединский заявил, что Курилы принадлежат России по неоспоримому праву

Мединский перечислил основания, по которым Курильские острова принадлежат РФ
Марк СОКОЛОВ
Мединский заявил, что Курилы принадлежат России по неоспоримому праву

Мединский заявил, что Курилы принадлежат России по неоспоримому праву

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Курильские острова принадлежат России по неоспоримому праву. Об этом помощник президента РФ Владимир Мединский написал в своем Telegram-канале.

Он перечислил сразу несколько оснований принадлежности архипелага России. Среди них Мединский назвал первооткрытие и первоосвоение островов, а также итоги Второй мировой войны.

«Итого, Курильские острова принадлежат России по неоспоримому праву: первооткрытия, первоосвоения, победителя во ВМВ», — написал Мединский.

В январе Мединский утвердил проект памятника, посвященного победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Монумент планируют установить в Хабаровске. Его посвятят Маньчжурской стратегической наступательной операции, итогом которой стали разгром Квантунской армии и освобождение Южного Сахалина и Курильских островов.