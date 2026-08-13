В Минске пройдёт промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»

Вторая Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» пройдёт в Минске с 30 сентября по 2 октября, в Минском международном выставочном центре BELEXPO.

Вторая Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» пройдёт в Минске с 30 сентября по 2 октября, в Минском международном выставочном центре BELEXPO. На площадке соберутся представители госорганов, производители и поставщики из стран ЕАЭС и других государств.

Главное событие выставки – пленарная сессия о производственно-технологической кооперации с участием глав правительств ЕАЭС. Программа включает сессии и круглые столы по кооперации, инвестициям, логистике, робототехнике, новым материалам, горной промышленности, цифровизации и умному производству.

Среди участников – российские и белорусские предприятия, включая Ростех, Росатом, РЭЦ, КАМАЗ, Аскон и другие, а также представительства из регионов России и стран ЕАЭС.

«Для МТЗ участие в ИННОПРОМ. Беларусь – это не разовая акция, а системная работа на ключевом для нас рынке. Выставка объединяет промышленников из России, Беларуси и стран ЕАЭС на одной площадке, и это удобный формат сразу для нескольких задач: установки прямого контакта с потенциальными и действующими партнёрами – дилерами, дистрибьюторами, региональными органами власти России, которые формируют закупочные программы для АПК, демонстрации новых моделей и решений, в частности, техники с системами точного земледелия, автоматизации и цифрового управления, и выхода на переговоры более высокого уровня – вплоть до встреч на уровне правительств, что важно для крупных кооперационных и сборочных проектов», - заявил заместитель маркетинг-директора ОАО «МТЗ» по коммерческой работе на рынках СНГ Степан Панфилов.

На минской выставке также будут подписаны новые соглашения. В 2025 году были заключены важные договоры для укрепления промышленной кооперации между Россией, Беларусью и странами ЕАЭС, включая создание Центра белорусской техники в Санкт-Петербурге, развитие техники на сжиженном природном газе (СПГ), лицензионный договор на производство лекарств, поставки компонентов для самолета МС-21 и производство металлоконструкций для вагонов метро. В 2026 году ожидаются не менее значимые соглашения.

«По итогам соглашения с БНТУ и Амкодор-Унимо», подписанном на прошлом ИННОПРОМ. Беларусь, на площадке предприятия открыт учебный класс, оснащённый программным обеспечением АСКОН. Класс уже используется как база для выполнения студенческих дипломных работ. Совместно с Амкодор-Унимод запланировали провести курс для преподавателей университета в рамках реализации проекта Цифровой диплом», - рассказал директор по стратегическому маркетингу в машиностроении АСКОН Павел Щербинин.