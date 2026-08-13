Захарова заявила о попытках Киева поставить УПЦ вне закона. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим стремится поставить каноническую Украинскую православную церковь вне закона и разграбить её имущество. Об этом говорится в её комментарии на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Не прекращается криминальный беспредел киевских властей в отношении канонической Украинской православной церкви, которую киевский режим пытается поставить вне закона и разграбить её имущество», — отметила дипломат.

Она обратила внимание, что 30 июля Госслужба по этнополитике и свободе совести потребовала от Почаевской лавры в течение 30 дней устранить «признаки аффилированности» с РПЦ под угрозой судебного запрета и отъёма имущества. По словам Захаровой, ещё в 2023 году раскольническая ПЦУ зарегистрировала организацию «Почаевская лавра» с прицелом на рейдерский захват.

Ранее в Киеве сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ протоиерея Игоря, насильно увезли в Житомирскую область и принуждали подписать документы.