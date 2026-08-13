Обмен гражданскими между РФ и Украиной, погибшие при исполнении герои МЧС и пожар на складе Wildberries в Башкирии: главные события 13 августа

В Белоруссии состоялся обмен 15 гражданскими между Россией и Украиной Фото: Shutterstock.

На территории Белоруссии прошла новая процедура обмена пленными между Россией и Украиной. Но в этот раз меняли не военных, а гражданских лиц, которые волею судеб оказались по ту сторону границ.

Обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на границе двух стран. В сторону России были отправлены восемь человек, а на Украину - семеро. По информации агентства БелТА, всем участникам обмена выдали наборы с горячим питанием, питьевой водой и фруктами.

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