У итальянского просекко оказались славянские корни: откуда пошло название маленькой деревни и популярного игристого Фото: EAST NEWS.

Любимое многими россиянами итальянское игристое вино просекко, возможно, обязано своим именем славянским языкам. Такую версию в беседе с «Абзацем» выдвинула кандидат филологических наук Лариса Микаллеф. По словам эксперта, название напитка происходит от слова, которым пользовались предки современных славян.

Филолог пояснила, что корни термина prosek уходят в словенский язык, где он обозначал расчищенную лесную дорогу или просеку. В русском языке сегодня тоже есть точный аналог — слово «просека», которое часто употребляется в значении пути или границы участка. Именно от этого значения, как отметила Микаллеф, и пошло название деревни в итальянской провинции Триест.

Позднее это же слово стало именем собственным для виноградного сорта и самого популярного вина. Лингвист добавила, что в праславянском языке легко выделяются приставка «про» и корень «сек», означающий действие рубки. В итальянском же языке, по её мнению, у слова «просекко» сохранился единый смысловой корень, что подтверждает древнюю связь.

Ранее сомелье Марко Кастеланелли рассказал, что самое сильное похмелье бывает от просекко. Эксперт указал, что даже после парочки бокалов этого напитка на утро может сильно болеть голова.