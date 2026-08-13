Немецкая полиция задержала руфера, который пытался забраться на Кёльнский собор Фото: REUTERS.

Немецкая полиция задержала руфера, который пытался забраться на южную башню Кельнского собора. Об этом сообщило Католическое новостное агентство (KNA) со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел утром 2 августа. Полицейские оцепили территорию возле собора и задержали 32-летнего мужчину. В отношении него возбудили дело по подозрению в нарушении неприкосновенности жилища.

Представитель Кельнского собора Маркус Фрэдрих назвал подобные попытки безответственными. Высота здания составляет около 157 метров.

«Они сознательно рискуют повредить здание или нанести травмы прохожим в районе собора в случае падения камней или других предметов», — заявил Фрэдрих.

Немногим ранее в Москве двое подростков забрались на главный купол храма Христа Спасителя высотой более 100 метров. Руферов задержали правоохранители. За незаконное проникновение на объект культурного наследия им могло грозить до шести лет лишения свободы.