«Были черными от горя»: Родителей погибшего при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке мальчика привезла на похороны скорая

Родителей мальчика, погибшего в Архипо-Осиповке, привезла на похороны скорая Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области простились с четырёхлетним мальчиком, погибшим 3 августа при атаке украинского беспилотника на пляж в Архипо-Осиповке. На похороны его родителей, получивших тяжёлые ранения во время трагедии, привезли из краснодарской больницы на машине скорой помощи. Об этом сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

Супруги получили серьёзные ранения и десять дней находились в больнице. Из-за травмы ноги мать могла передвигаться только в инвалидном кресле. На отпевании и кладбище дежурили две кареты скорой, помощь врачей потребовалась бабушкам погибшего.

«Родители были черными от горя, плакали непрерывно и в храме, и на кладбище. Бабушкам малыша тоже было очень тяжело», — рассказала журналистам местная жительница.

Попрощаться с малышом пришли около двухсот человек, включая маму пятилетней девочки, также погибшей при атаке. Люди несли цветы и игрушки. После похорон измученных родителей снова увезли в больницу на скорой.

Ранее KP.RU писал, что отец 4-летнего мальчика, погибшего при атаке на пляж, закрыл сына собой, увидев дрон, но осколок попал в незащищённую часть шеи ребенка. Спасти ребёнка не удалось.