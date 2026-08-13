Что происходит с сердцем после забега в марафонах: ответ врача

Бег на 40 км — это колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Марафонская дистанция дает огромную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поэтому такие забеги подходят не всем. Врач-эндокринолог, специалист по спортивной медицине Алексей Калинчев рассказал, что происходит с сердцем во время и после марафона. Об этом пишет aif.ru.

«Бег на 40 км – это колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Исследования показывают, что после финиша в организме происходят изменения, которые в клинической практике считаются признаками повреждения сердца», – отметил Калинчев.

По словам специалиста, после марафона у бегунов временно повышаются уровни показателей, которые используют для оценки состояния сердца. На УЗИ также могут быть заметны небольшие изменения в работе желудочков. При этом у здоровых людей такие нарушения, как правило, проходят в период восстановления.

Однако регулярные сверхдлительные нагрузки могут представлять риск для людей с индивидуальной предрасположенностью. Ученые также не исключают, что многократное участие в марафонах способно со временем привести к изменениям сердечной мышцы и повысить вероятность аритмии. Поэтому увеличивать нагрузку врач советует постепенно и обязательно учитывать состояние здоровья.

Ранее терапевт Дмитрий Мацола рассказал, что после занятий бегом организму требуется больше времени на восстановление, поэтому он рекомендовал увеличить продолжительность сна.