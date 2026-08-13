СК РФ возбудил дело против комика Долгополова за реабилитацию нацизма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма было возбуждено в отношении стендап-комика Александра Долгополова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы. Столичная прокуратура начала уголовное преследование комика.

"В суд поступило ходатайство о заочном аресте Долгополова, обвиняемого по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - сказали в суде.

Изучая записи в Сети, правоохранителями было выявлено выступление Долгополова, в котором он сделал публичное заявление, выразив явное неуважение к памяти защитников Отечества. Его слова были направлены на оскорбление памяти героев Великой Отечественной войны и унижение их чести и достоинства.

В начале 2020 года Долгополов покинул РФ из-за проверки полицией его видеоролика на оскорбление чувств верующих. В 2023 году СК проверял его шутку о теракте в Санкт-Петербурге, где погиб Владлен Татарский.

Ранее KP.RU сообщил, что счета Долгополова заблокировали в России после его высмеивания теракта в Петербурге.