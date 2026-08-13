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НовостиОбщество13 августа 2026 16:08

СК РФ возбудил дело против комика Долгополова за реабилитацию нацизма

В России возбудили дело против Долгополова за оскорбление памяти ветеранов ВОВ
Сергей КУДРИН
СК РФ возбудил дело против комика Долгополова за реабилитацию нацизма

СК РФ возбудил дело против комика Долгополова за реабилитацию нацизма

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма было возбуждено в отношении стендап-комика Александра Долгополова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы. Столичная прокуратура начала уголовное преследование комика.

"В суд поступило ходатайство о заочном аресте Долгополова, обвиняемого по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - сказали в суде.

Изучая записи в Сети, правоохранителями было выявлено выступление Долгополова, в котором он сделал публичное заявление, выразив явное неуважение к памяти защитников Отечества. Его слова были направлены на оскорбление памяти героев Великой Отечественной войны и унижение их чести и достоинства.

В начале 2020 года Долгополов покинул РФ из-за проверки полицией его видеоролика на оскорбление чувств верующих. В 2023 году СК проверял его шутку о теракте в Санкт-Петербурге, где погиб Владлен Татарский.

Ранее KP.RU сообщил, что счета Долгополова заблокировали в России после его высмеивания теракта в Петербурге.