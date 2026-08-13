Хегсет заявил, что США могут бесконечно поддерживать морскую блокаду Ирана. Фото: Фото: Po2 Carson Croom/Dod/GLOBAL LOOK PRESS

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США способны бесконечно поддерживать морскую блокаду Ирана. Об этом сообщает Reuters.

По словам Хегсета, американские ВМС могут сохранять блокаду за счет регулярной ротации кораблей.

«ВМС США могут бесконечно сохранять в силе подобную блокаду, потому что мы будем осуществлять ротацию кораблей, чем мы и занимаемся и продолжим заниматься», — заявил глава Пентагона.

США ввели морскую блокаду Ирана в апреле. Она распространяется на суда, следующие в иранские порты или выходящие из них.

Еще в мае президент США Дональд Трамп заявил, что блокаду Ирана в Ормузском проливе невозможно преодолеть. Американский лидер сравнил действия ВМС страны со «стальной стеной». Он также подчеркнул, что Тегерану в итоге придется заключить мирное соглашение с Вашингтоном.