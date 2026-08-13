Учить чтению с пелёнок — опасно: когда ребёнок готов знакомиться с буквами Фото: EAST NEWS.

Раннее обучение чтению не всегда идёт на пользу. Если малыш не готов, это может вызвать отвращение к учёбе, и тогда вместо развития памяти и речи можно получить обратный эффект. Такое мнение в беседе с RuNews24.ru высказала учитель русского языка и эксперт Мария Серова.

По словам специалиста, в возрасте трёх-четырёх лет принуждение к чтению способно сформировать стойкое неприятие занятий. Эксперт подчеркнула, что в школе навык чтения осваивают по программе, и к первому классу уметь читать необязательно.

Серова отметила, что до пяти лет знакомить с буквами стоит только в игровой форме и по инициативе самого ребёнка. Если он сам проявляет интерес, это хороший момент для поддержки его любопытства. После пяти лет можно начинать более серьёзное освоение, чтобы адаптация в школе прошла легче.

Она объяснила, что учить лучше не названиям букв, а звукам, чтобы избежать ошибок при складывании слогов. Для этого подойдут магнитная азбука или поиск знакомых букв на вывесках. Также эксперт советует родителям самим читать при детях, чтобы чтение воспринималось как естественная часть жизни.

Ранее стало известно, что гаджеты с пеленок обедняют речь ребёнка, а чтение вслух полезно для развития мозга. Психолог Ирина Рябкова отметила, что чтение детям вслух способствует сближению с родителями.