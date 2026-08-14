Елена Ямпольская: никаких угроз для русского языка от ИИ я не вижу

Советник президента России Елена Ямпольская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Искусственный интеллект не представляет никакой угрозы для русского языка. С таким заявлением выступила советник президента России Елена Ямпольская в эфире Радио «Комсомольская правда».

Журналист Александр Гамов во время интервью спросил - не несет ли ИИ угрозы для русского языка? В пример он привел использование нейросетей для расшифровки аудиозаписей - искусственный интеллект при этом периодически допускает абсурдные ошибки.

«Где же захватывает тогда...? Если можно сразу распознать, значит, пока не захватывает. Я никаких угроз для русского языка тут не вижу. Просто нельзя демонизировать технологии», - заключила советник президента.

KP.RU ранее писал, что Россия и Китай стали активнее работать по внедрению ИИ в жизнь граждан. Пекин задает темп в разработке новых моделей, а Москва сохраняет лидерство в платформенных решениях и цифровых сервисах.

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