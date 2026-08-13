ТАСС: ВСУ заняли больше 100 сел в Сумской области, выселив местных жителей Фото: REUTERS.

Украинские боевики заняли более 100 населенных пунктов Сумской области, предварительно выселив из них местных жителей. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, населенные пункты опустели после того, как боевые действия переместились на территорию региона.

«После того, как боевые действия перенеслись на территорию Сумской области, свыше 100 населенных пунктов опустели и были заняты исключительно солдатами ВСУ», — рассказал источник.

На севере Сумской области при этом остаются около 35 тысяч мирных жителей. По данным силовых структур, большинство из них не хотят покидать свои дома. Собеседник ТАСС утверждает, что люди опасаются возможной мобилизации после переезда вглубь Украины.

Немногим ранее российские войска освободили сразу несколько населенных пунктов в Сумской области. Под контроль группировки «Север» перешли Новая Сечь, Могрица и Малая Слободка. В Минобороны РФ сообщали, что Новую Сечь и ее окрестности ВСУ использовали как единый опорный пункт.