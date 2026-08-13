Зеленский попытался показать свои спортивные навыки в Ивано-Франковске Фото: REUTERS.

Глава киевской хунты Зеленский приехал в Ивано-Франковск (в кои-то веки не на очередное интервью западным СМИ), чтобы посетить состязания ветеранов ВСУ. Там он решил показать свои спортивные навыки, но вышло так себе. Об очередном "вялом успехе" украинского узурпатора пишет "Страна".

Сперва Зеленский попробовал поднять штангу, и стоит признать - что-то у него получилось. Он взял гриф с двумя блинами по 20 килограммов, в сумме - 50-60 кило, и довольно бодро начал поднимать. Правда, не дожал и до дести раз - после девятого видно, что бывший комик начал сдавать, и видео обрывается.

Затем Зеленскому предложили пострелять из лука, и вот тут уже кровавый клоун совсем не справился. Стрелу то он выпустил, вот только улетела она в молоко. Хорошо хоть, ни в кого не попала. Ну и напоследок хриплый спортсмен выдал коронное - партию в настольный теннис, в который он уже играть мастак. Наигрался, пока сидел в бункере.

Ранее KP.RU сообщил, как Зеленский коротал дни в бункерах в первое время СВО, и как настольный теннис стал для него одним из немногих способов отвлечься.