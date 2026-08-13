Северодвинск претендует на роль якорной площадки для строительства арктического флота

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области.

На пленарном заседании IV Форума «Арктика – Регионы» губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выступил с инициативой проработать вопрос о создании в Северодвинске так называемой распределенной верфи, ориентированной на строительство гражданского флота для нужд Северного морского пути. Глава региона подчеркнул, что развитие портовой инфраструктуры и наращивание грузопотоков должны идти в ногу с возможностями отечественной судостроительной отрасли, особенно в части специализированных судов ледового класса, необходимых для круглогодичной навигации в высоких широтах. При этом Россия уже обладает уникальными инженерными и производственными наработками.

Александр Цыбульский отметил: «Прежде чем строить новые верфи с нуля или размещать гражданские заказы за рубежом, необходимо максимально использовать промышленный потенциал, который страна уже создала». В Северодвинске сосредоточены предприятия, которые располагают компетенциями полного жизненного цикла сложной морской техники – от проектирования и постройки до ремонта, оснащения и последующего сервисного обслуживания.

Суть предлагаемой модели распределенной верфи заключается в объединении отдельных производственных мощностей таких организаций, как Севмаш, «Звездочка», СПО «Арктика» и других возможных участников кооперации. В рамках такой схемы одно предприятие берет на себя корпусные работы, другое – отдельные технологические этапы, третье – вопросы оборудования, комплектации и послепродажного сервиса. Принципиально важно, что вовлечение этих заводов в гражданскую программу не должно идти в ущерб выполнению государственного оборонного заказа.

Губернатор пояснил, что речь не идет о возведении еще одного завода с нуля, а об использовании уже существующих компетенций как единого производственного контура.

«Это позволит оценить, можем ли мы быстрее и эффективнее получить необходимый стране арктический флот, не начиная каждый раз с создания новой промышленной площадки», добавил Глава области.

Следующим этапом он предложил провести федеральный технологический аудит предлагаемой модели и определить пилотный гражданский заказ, который мог бы быть реализован в рамках такой кооперации. В случае успеха этот подход, по мнению главы региона, может быть тиражирован и на другие судостроительные центры страны.

Кроме того, Архангельская область рассматривает перспективы международной промышленной кооперации, в частности с Индией, в таких направлениях, как гражданское судостроение, морское машиностроение, сервисные услуги и создание техники для эксплуатации в условиях высоких широт.