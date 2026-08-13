Александр Цыбульский представил конкретные проекты развития арктической логистики и судостроения

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

На пленарном заседании IV Форума «Арктика – Регионы» губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выступил с рядом инициатив, касающихся арктической логистики, судостроения, инвестиционных инструментов и технологических решений. В дискуссии также участвовали министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, замглавы МИД Александр Грушко, представители регионов СЗФО, ГК «Росатом», банковского сектора, «Ростелекома», а также советник Президента РФ Игорь Левитин. Полпред Президента в СЗФО Игорь Руденя направил приветствие, в котором подчеркнул, что Владимир Путин неизменно уделяет внимание развитию Арктической зоны, включая транспорт, экономику и судостроение. Он выразил уверенность, что совместные усилия власти и бизнеса позволят достичь стратегических целей, и поблагодарил организаторов за создание эффективной диалоговой площадки.

Алексей Чекунков сообщил, что стратегия развития Арктики будет представлена Президенту в ближайшие недели и принята до конца 2026 года, а с 2027 года стартует реализация комплексного проекта, включая Трансарктический транспортный коридор. Министр акцентировал, что все планы должны быть ориентированы на человека: Арктика как среда жизни, несмотря на суровый климат, обязана предоставлять современные блага и комфорт, которые заложены как в стратегии, так и в основном инструменте её воплощения.

Александр Цыбульский, в свою очередь, заявил, что пора переходить от обсуждения потенциала к конкретным экономическим моделям. По его мнению, Арктика должна экспортировать не сырьё, а технологии, суда, инженерные решения и логистические сервисы.

«У Архангельской области есть редкое сочетание компетенций – морской порт, железная дорога, судостроительный комплекс, промышленность, университетская наука и непосредственный выход в Арктику. Наша задача – собрать эти возможности в единую экономическую систему, – заявил губернатор.

Одним из приоритетов Глава Поморья назвал развитие Северного морского пути в рамках Трансарктического коридора, подчеркнув, что его конкурентоспособность зависит от предсказуемых сроков, стоимости, регулярности сервиса, наличия флота, страхования и цифрового сопровождения. Архангельск при этом может стать западным хабом коридора, тем более что в регионе модернизируется транспортный узел и ведётся подготовка к строительству глубоководного района морского порта.

Отдельно Александр Цыбульский остановился на сотрудничестве с Индией, предложив перейти от меморандумов к формированию реальной грузовой базы с определением товарных групп, грузовладельцев и экономики маршрута через Архангельск с последующим запуском пилотного грузового сервиса. Он подчеркнул: «Нам нужен не еще один меморандум о Северном морском пути, а экономически просчитанный маршрут с конкретным грузом, отправителем и получателем. Архангельская область готова стать площадкой для такой работы», - подчеркнул губернатор.

Глава региона также выдвинул идею создания в Северодвинске распределенной верфи для гражданского арктического судостроения, объединяющей мощности Севмаша, «Звездочки», СПО «Арктика» и других предприятий в единый производственный контур без ущерба для оборонзаказа. Для проверки этой модели он предложил провести федеральный технологический аудит и определить пилотный заказ.

В инвестиционной сфере Цыбульский отметил, что в рамках Арктической зоны в экономику области уже привлечено 59,6 млрд рублей и создано более пяти тысяч рабочих мест, однако для крупных проектов одних налоговых льгот недостаточно. Он пояснил, что в Арктике самый дорогой ресурс – время, и если инвестор тратит годы на инфраструктуру, льгота уже не компенсирует потерянный инвестиционный цикл. Поэтому следующим шагом должен стать переход к готовым промышленным площадкам. Регион предлагает создать Арктический промышленно-логистический хаб, объединяющий портовую, железнодорожную и производственную инфраструктуру, а также запустить пилотный «арктический инвестиционный конвейер» – механизм подготовки проектов до уровня, когда ясны денежные потоки, контракты и риски, что позволит шире использовать проектное финансирование и концессии.

В технологической сфере Архангельская область инициирует создание национального полигона для испытаний автономного судовождения, беспилотных систем, ИИ-решений, новых материалов и связи в реальных северных условиях, с перспективой введения знака «Проверено в Арктике». Завершая выступление, Александр Цыбульский подчеркнул, что главный показатель эффективности арктических проектов – это желание человека жить и работать на Севере, создавать семью и связывать своё будущее с российской Арктикой. Поэтому крупные инициативы нужно оценивать по их влиянию на качество жизни, включая новые рабочие места, жильё, медицину, образование и городскую среду. Регион готов стать пилотной площадкой для апробации новых логистических, промышленных, технологических и финансовых решений с последующим тиражированием успешных моделей по всей Арктической зоне России.