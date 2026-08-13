Налоговая заблокировала счета поэтессы Веры Полозковой* из-за долга Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная налоговая служба заблокировала счета поэтессы Веры Полозковой*, покинувшей Россию. Причиной стал её долг как индивидуального предпринимателя в размере 58,5 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Как следует из данных, которые оказались в распоряжении агентства, 30 марта были вынесены три постановления о блокировке операций по счетам Полозковой* в связи с взысканием задолженности. Поэтесса была зарегистрирована как ИП с 2013 года, основным видом деятельности значилось «радиовещание», дополнительным — «исполнительские искусства».

KP.RU писал, что Вера Полозкова* была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга в феврале 2025 года, а в январе 2026 года МВД РФ объявило её в розыск по уголовной статье.

В июле Госдума приняла пакет законов об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников и иноагентов. Введены заморозка счетов, запрет на предпринимательскую деятельность и доступ к госуслугам онлайн для таких лиц.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга