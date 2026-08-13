Россиянам раскрыли скрытую причину проблем в отношениях

Психолог отметила, что потребности могут меняться в зависимости от ситуации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В отношениях недопонимание часто возникает не из-за отсутствия любви, а из-за того, что партнеры по-разному ее проявляют и воспринимают. Психолог Лариса Каравайцева рассказала, почему важно замечать привычный для другого человека способ выражать чувства. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Каждый уверен, что выражает чувства совершенно ясно. Но партнер может считывать совсем другие сигналы. «Он встретил меня из аэропорта, потому что так было удобнее». «Она сказала, что любит меня, но слова ничего не значат, если мы почти не проводим время вместе»», – объяснила Каравайцева.

По словам специалиста, люди могут показывать привязанность словами поддержки, совместным временем, подарками, помощью в делах или физическими прикосновениями. При этом человек часто проявляет любовь так, как хотел бы получать ее сам, и не замечает других сигналов со стороны партнера.

Психолог отметила, что потребности могут меняться в зависимости от ситуации. После конфликта человеку может быть особенно нужен разговор, во время болезни – забота и помощь, а в обычной жизни – внимание и совместное время. Поэтому в отношениях важно не только говорить о своих желаниях, но и учиться замечать проявления любви партнера и не обесценивать их.